Названо условие проведения третьего боя Головкин – Канело

Абсолютный чемпион мира мексиканец Сауль «Канело» Альварес согласился на трилогию с казахстанцем Геннадием Головкиным, но при условии, что GGG поднимется в суперсредний вес.

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