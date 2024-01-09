В этом году стартует крупнейший в мире горнодобывающий проект

Ожидается, что в Гвинейской Республике в этом году после 27-летнего ожидания, отмеченного несколькими юридическими и политическими неудачами, начнется освоение железной руды, железных дорог и портов стоимостью 20 миллиардов долларов.
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