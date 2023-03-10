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Украинские войска продолжают ночные обстрелы в Херсонской области

Украинские войска продолжают ночные обстрелы в Херсонской области

Украинские военные продолжают по ночам обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области.

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