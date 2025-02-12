Водитель маршрутки в Челябинске набросился с нецензурной бранью на пассажирку. Его задержали

Полиция разбирается с конфликтом в челябинской маршрутке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские Челябинска оперативно установили водителя маршрутного такси, допустившего оскорбления в адрес пассажирки.