Звери в РЖД. Усть-Луга в огне. СМП в рекордах. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе была судьба выброшенного из поезда кота Твикса и грядущий пересмотр правил перевозки животных, а также планы РЖД запустить полностью беспилотный поезд к 2026 году.
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