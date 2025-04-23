Тверские наркополицейские приняли участие в ежегодной встрече представителей Антинаркотической комиссии

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области приняли участие в ежегодной встрече представителей Антинаркотической комиссии при Администрации города Твери со студентами.
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