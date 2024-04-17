В Новосибирске сотрудники ФСБ прикрыли канал незаконной миграции

Двое местных жителей организовали незаконное проживание для 50 иностранных "специалистов".Сотрудники ФСБ в Новосибирске задержали двух мужчин, которые стали фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции.
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