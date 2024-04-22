Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 304 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Именно Советский Союз спас человечество от фашистской чумы. Именно Социалистические идеи-залог этой победы. Поэтому, ...«Народу и армии н...
  • Ингерман Ланская
    А  Россия ВСЕГДА побеждала, побеждает и будет Побеждать!!! Россия - это Суворов, Ушаков, Кутузов, Синявин....... !!!!«Народу и армии н...
  • Ингерман Ланская
    нео-нацисты тоже бредят возвратом великага рейха ....Хрен вам нео-.... а не совок/рейх«Народу и армии н...

«Народу и армии надо говорить правду»: полковник Баранец о «натужном победоносии»

«Народу и армии надо говорить правду»: полковник Баранец о «натужном победоносии»

Нам нужно перестать заниматься шапкозакидательством в плане того, что Украина вот-вот падет, Запад бросил ее и перестал оказывать помощь, а на фронте все прекрасно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
нео-нацисты тоже бредят возвратом великага рейха ....Хрен вам нео-.... а не совок/рейх
Ответить
7 мин.
Ингерман Ланская
А  Россия ВСЕГДА побеждала, побеждает и будет Побеждать!!! Россия - это Суворов, Ушаков, Кутузов, Синявин....... !!!!
Ответить
5 мин.
вд
валерий двойнишников
Именно Советский Союз спас человечество от фашистской чумы. Именно Социалистические идеи-залог этой победы. Поэтому, Радость моя, лучше поблагодари небеса, что в России был Социализм, что у бойцов на устах:-За Родину, за Сталина!!!
Ответить
1 мин.

Картина дня

наверх