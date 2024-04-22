Нам нужно перестать заниматься шапкозакидательством в плане того, что Украина вот-вот падет, Запад бросил ее и перестал оказывать помощь, а на фронте все прекрасно.
«Народу и армии надо говорить правду»: полковник Баранец о «натужном победоносии»
Комментарии
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Ингерман Ланская
нео-нацисты тоже бредят возвратом великага рейха ....Хрен вам нео-.... а не совок/рейх
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7 мин.
Ингерман Ланская
А Россия ВСЕГДА побеждала, побеждает и будет Побеждать!!! Россия - это Суворов, Ушаков, Кутузов, Синявин....... !!!!
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5 мин.
вд
валерий двойнишников
Именно Советский Союз спас человечество от фашистской чумы. Именно Социалистические идеи-залог этой победы. Поэтому, Радость моя, лучше поблагодари небеса, что в России был Социализм, что у бойцов на устах:-За Родину, за Сталина!!!
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1 мин.
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