«Народу и армии надо говорить правду»: полковник Баранец о «натужном победоносии»

нео-нацисты тоже бредят возвратом великага рейха ....Хрен вам нео-.... а не совок/рейх

А Россия ВСЕГДА побеждала, побеждает и будет Побеждать!!! Россия - это Суворов, Ушаков, Кутузов, Синявин....... !!!!

вд

валерий двойнишников

Именно Советский Союз спас человечество от фашистской чумы. Именно Социалистические идеи-залог этой победы. Поэтому, Радость моя, лучше поблагодари небеса, что в России был Социализм, что у бойцов на устах:-За Родину, за Сталина!!!