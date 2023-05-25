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«Перестань мечтать»: В Сети раскритиковали Зеленского за его слова о России и истребителях F-16

«Перестань мечтать»: В Сети раскритиковали Зеленского за его слова о России и истребителях F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки истребителей F-16 Киеву от западных партнеров позволят России понять, что она уже проиграла в этом конфликте.

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