«Перестань мечтать»: В Сети раскритиковали Зеленского за его слова о России и истребителях F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки истребителей F-16 Киеву от западных партнеров позволят России понять, что она уже проиграла в этом конфликте.
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