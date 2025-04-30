Как сделать альпийскую горку своими руками, чтобы соседи по даче завидовали: секреты дизайнера

Если вам надоели банальные газоны и безликие клумбы и вы решили обустроить на дачном участке выдающийся яркий, но миниатюрный садик с камнями и растениями, уютный уголок с необычной атмосферой, не стоит бояться и переживать: если подойти к процессу творчески и с азартом, все получится.