Как сделать альпийскую горку своими руками, чтобы соседи по даче завидовали: секреты дизайнера

Если вам надоели банальные газоны и безликие клумбы и вы решили обустроить на дачном участке выдающийся яркий, но миниатюрный садик с камнями и растениями, уютный уголок с необычной атмосферой, не стоит бояться и переживать: если подойти к процессу творчески и с азартом, все получится.
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