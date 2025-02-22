В Германии признали, что не выдержат войну с Россией

Немецкие власти должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить войну в Европе. Противостояние с Россией не принесёт никому пользы, заявила на предвыборном митинге лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии