Немецкие власти должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить войну в Европе. Противостояние с Россией не принесёт никому пользы, заявила на предвыборном митинге лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт.