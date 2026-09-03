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Царьград

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МИД России: санкции Евросоюза ударят по его экономике

МИД России: санкции Евросоюза ударят по его экономике

Александр Грушко, заместитель главы МИД России, заявил, что новый пакет антироссийских санкций, обсуждаемый в Евросоюзе, существенно не изменит ситуацию, но негативно отразится на политике и экономике ЕС.

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