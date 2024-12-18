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Китай

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Ван И: Китай продолжит содействовать миру во всем мире и прогрессу человечества в 2025 году

Пекин, 17 декабря /Синьхуа/ -- В наступающем году китайская дипломатия будет продолжать высоко нести знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды, а также стремиться содействовать миру во всем мире, спокойствию и общему прогрессу человечества, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И.

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