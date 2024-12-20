Во подмосковной Власихе сотрудники полиции провели акцию «Осторожно - мошенники!» для участников проекта губернатора «Активное долголетие»

Заместитель начальника полиции по оперативной работе МУ МВД России «Власиха» подполковник полиции Николай Наумов в рамках акции «Осторожно - мошенники!» провел профилактическую беседу с участниками проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».
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