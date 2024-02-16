Синоптики назвали дату потепления после февральских морозов в Новосибирске

Резкое похолодание в Новосибирскою область принесли воздушные массы с Карского моря. Благодаря им жители региона вновь вспомнили про термобелье и привычку передвигаться от одного магазина к другому, чтобы согреться.
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