Водители более суток стоят на трассе в Бурятии из-за размытия моста

Люди более суток стоят в пробке на трассе «Байкал» в Бурятии после перекрытия из-за угрозы затопления моста через реку Тугнуй, затор образовался спустя час после ограничения движения, всего вышли из строя три моста.
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