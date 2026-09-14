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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гатиятулин о новой арене «Торпедо»: «Все на высшем уровне, можно только порадоваться за Нижний Новгород. И мы мечтаем иметь новую арену, но здесь много вопросов»

Главный тренер «Ак Барса»  Анвар Гатиятулин  высказался об открытии новой арены в Нижнем Новгороде. Сегодня «Volga Арена» впервые приняла матч Фонбет Чемпионата КХЛ.

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