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Газета.ру

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ТАСС: избежать службы в рядах ВСУ можно за $10-50 тысяч

ТАСС: избежать службы в рядах ВСУ можно за $10-50 тысяч

Снайпер из 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавший в плен к российским военным, рассказал, что избежать службы в рядах украинской армии можно за $10-50 тысяч.

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