Врач Учурова назвала 3 причины немедленно купить мандарины и 3 причины не делать этого

Их любят за яркий цвет, сочную мякоть и узнаваемый аромат. Вместе с тем из года в год по мере приближения зимы вокруг мандаринов разворачиваются бурные дискуссии: сколько фруктов можно съесть зараз без вреда для организма и так ли уж они полезны для здоровья, как принято считать? «Доктор Питер» разбирался в этих вопросов с Ириной Учуровой, гастроэнтерологом, гепатологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.