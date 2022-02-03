Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Срок подачи заявок на командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 перенесли из-за ПЦР-тестов

Окончательный срок подачи заявок сборных на командный турнир в фигурном катании сдвинут из-за тестирования на ковид, сообщили в оргкомитете Олимпиады-2022.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх