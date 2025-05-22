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Царьград

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Россия и Азия: усиление сотрудничества и вызовы для НАТО в регионе

Россия и Азия: усиление сотрудничества и вызовы для НАТО в регионе

Высокие представители безопасности обсудят новую стратегию на встрече Россия-АСЕАН в Москве. Особое внимание уделят роли России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вызовам, связанным с деятельностью НАТО.

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