Больше тысячи петербургских мужчин отказались от предложения руки и сердца в Госуслугах

Молодые петербуржцы осваивают дистанционные форматы предложения руки и сердца. С обеих сторон поступают отказы, чаще — со стороны дистанционных невест, но и дистанционные женихи, как выяснилось, не всегда готовы ответить «Да» через интернет.
Молодые петербуржцы осваивают дистанционные форматы предложения руки и сердца. С обеих сторон поступают отказы, чаще — со стороны дистанционных невест, но и дистанционные женихи, как выяснилось, не всегда готовы ответить «Да» через интернет.
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