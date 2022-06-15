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Больше тысячи петербургских мужчин отказались от предложения руки и сердца в Госуслугах

Больше тысячи петербургских мужчин отказались от предложения руки и сердца в Госуслугах

Молодые петербуржцы осваивают дистанционные форматы предложения руки и сердца. С обеих сторон поступают отказы, чаще — со стороны дистанционных невест, но и дистанционные женихи, как выяснилось, не всегда готовы ответить «Да» через интернет.

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