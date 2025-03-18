Прохоров: решение суда по Renaissance угрожает стабильности банковской системы

Компании «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — финансовый консультант» и Renaissance Securities Limited (Кипр) подали апелляцию, оспаривая решение о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов их клиента — компании Perpecia Ltd, связанной с семьей Гурьевых, совладельцев «Фосагро».
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