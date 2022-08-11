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«Ювентус» и Паредес согласовали контракт

«Ювентус» стал ближе к трансферу Леандро Паредеса. Туринский клуб согласовал условия контракта с 28-летним полузащитником «ПСЖ» и сборной Аргентины, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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