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Умер судья Диперинк – его отстранили от ЧМ после обвинений в насилии над подростком, которые позже сняли. Полиция расследует смерть 38-летнего нидерландца

Нидерландский арбитр Роб Диперинк скончался в возрасте 38 лет. Ранее сообщалось , что ФИФА исключила 38-летнего Диперинка из списка судей, приглашенных на чемпионат мира.

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