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Гагин: практически все ДРГ Украины уничтожаются или попадают в плен

Гагин: практически все ДРГ Украины уничтожаются или попадают в плен

Практически все дисперсионно-разведывательные группы Украины уничтожаются или попадают в плен. Об этом, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», рассказал Ян Гагин, советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

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