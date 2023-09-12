Гагин: практически все ДРГ Украины уничтожаются или попадают в плен

Практически все дисперсионно-разведывательные группы Украины уничтожаются или попадают в плен. Об этом, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: ДНР», рассказал Ян Гагин, советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.