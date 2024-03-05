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Военное обозрение

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Министр обороны ФРГ раскрыл некоторые подробности утечки переговоров военных об атаке на Крымский мост

Министр обороны ФРГ раскрыл некоторые подробности утечки переговоров военных об атаке на Крымский мост

Ранее запись разговора офицеров бундесвера появилась в средствах массовой информации.

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