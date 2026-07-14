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Комбрига ВСУ арестовали по делу об убийстве двух братьев под Киевом

Комбрига ВСУ арестовали по делу об убийстве двух братьев под Киевом

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru Бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова арестовали на 60 суток по делу о похищении и убийстве двух братьев в Киевской области.

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