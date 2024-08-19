Единый день голосования в сентябре 2024 года: кого выбираем и что это значит для России Ольга ВайленкоВ сентябре 2024 года в России пройдет Единый день голосования, который станет важным политическим событием года.
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