Средства радиоэлектронной борьбы начали применяться на пассажирском транспорте в Горловке для защиты от нападений со стороны Вооруженных сил Украины

Власти ДНР начали устанавливать оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на пассажирский транспорт в Горловке, которое помогло защитить один из автобусов от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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