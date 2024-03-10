Политолог высказался о перспективах альянса ЕС для отправки войск на Украину

Политолог Топорнин: быстрое создание альянса ЕС для помощи Украине маловероятно У ЕС вряд ли получится быстро создать альянс стран, готовых отправить войска для помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии