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Политолог высказался о перспективах альянса ЕС для отправки войск на Украину

Политолог высказался о перспективах альянса ЕС для отправки войск на Украину

Политолог Топорнин: быстрое создание альянса ЕС для помощи Украине маловероятно У ЕС вряд ли получится быстро создать альянс стран, готовых отправить войска для помощи Украине, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

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