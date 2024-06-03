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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян Непомнящий: «Не могу сказать, что Дин Лижэнь изменил игру в лучшую сторону. Думаю, если тенденция сохранится, он не захочет играть матч с Гукешем»

Действующий чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь сейчас идет на последнем месте на турнире Norway Chess в Ставангере по итогам шести туров.

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