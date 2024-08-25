Время для новых целей: Тамара Глоба составила прогноз на 26 августа 2024 года Елена ГалицкаяПонедельник, 26 августа 2024 года, станет отличным днем для постановки новых целей и амбициозных задач, планирования будущего и реализации идей.
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