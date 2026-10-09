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Онугха о датчанах: «У писсуаров есть картинка с градацией мочи. Маттссон понял, что есть проблема. Нужно выпить два бокала воды, он выпил ровно до нормы. Они роботы»

Нападающий « Родины » Герман Онугха, игравший в « Копенгагене », поделился мыслями касательно поведения датчан в быту.

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