Пожар уничтожил частный дом в поселке Полеводство под Екатеринбургом

Пожар в поселке Полеводство уничтожил жилой дом и хозяйственные постройки на площади 60 квадратных метров, для тушения привлекались 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники.
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