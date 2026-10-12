Зеленский расширил права венгерского языка на Украине, но исключил русский Зеленский подписал закон, расширяющий возможности обучения на языках национальных меньшинств Украины.
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