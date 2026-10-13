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Пронедра

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Приметы на Покров по птицам и деревьям, когда ждать морозов

Приметы на Покров по птицам и деревьям, когда ждать морозов

Народные приметы на Покров по птицам и деревьям помогали предкам судить о приближении зимы. Если журавли покидали родные места до 14 октября, ожидали ранних морозов.

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