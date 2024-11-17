Соединенные Штаты активно инвестируют в конфликт между Россией и Украиной для увеличения прибыли от экспорта нефти и СПГ в европейские страны на фоне дефицита ресурсов, вызванного санкциями в отношении России.
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