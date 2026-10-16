Яп Стам считает, что « Манчестер Юнайтед » пока не стоит увольнять Майкла Кэррика . «В те времена, когда сэр Алекс руководил командой, у тренеров, мне кажется, все-таки было чуть больше времени, чтобы поработать с коллективом, построить команду и в итоге добиться успеха.