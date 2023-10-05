Сегодня — День образования Республики Адыгея: уникальные факты о красивейшем регионе России

Глава Республики Мурат Кумпилов поздравил жителей Республики с этой значимой датой. В этот день в Адыгее вспоминают и чествуют тех, кто стоял у истоков создания адыгской автономии, освободителей этой земли во время Великой Отечественной войны и тех, кто восстанавливал ее в послевоенные годы, приумножая славу и богатство, а также сегодня закладывает прочный фундамент для будущего.
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