Сегодня — День образования Республики Адыгея: уникальные факты о красивейшем регионе России

Глава Республики Мурат Кумпилов поздравил жителей Республики с этой значимой датой. В этот день в Адыгее вспоминают и чествуют тех, кто стоял у истоков создания адыгской автономии, освободителей этой земли во время Великой Отечественной войны и тех, кто восстанавливал ее в послевоенные годы, приумножая славу и богатство, а также сегодня закладывает прочный фундамент для будущего.