В Хабаровском крае при ДТП погиб водитель

В Хабаровском крае произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось смертью водителя после того, как его автомобиль перевернулся на 80-м километре ведомственной дороги Горно-обогатительного комплекса «Албазинский» в Солнечном районе.
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