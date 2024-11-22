Российский «Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ под Купянском

На купянском направлении бойцы российской группировки войск «Запад» применили тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» для поражения взводного опорного пункта ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира огнеметной группы с позывным «Кадет».
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