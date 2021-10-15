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Резкое похолодание пришло в Китай

Резкое похолодание пришло в Китай

Метеорологическое управление Китая объявило 15 октября синее предупреждение о холодовой волне, прогнозируя низкие температуры и сильные ветры на обширных территориях страны, сообщает агентство Синьхуа.

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