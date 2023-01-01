Как пунш стал жженкой, любимым напитком русских гусар и писателей

Этот алкогольный напиток стал обязательным атрибутом всех шумных вечеринок и прославился благодаря русской литературе: о нем писали Лермонтов и Гоголь, а Пушкин и вовсе чуть не расстался с жизнью из-за головокружительного эффекта этого коктейля.