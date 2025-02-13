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Царьград

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Трамп и Путин: 90-минутный разговор шокировал Европу

Трамп и Путин: 90-минутный разговор шокировал Европу

Дональд Трамп и Владимир Путин провели полторачасовой телефонный разговор, внезапно оставив европейских союзников США без уведомления.

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Комментарии
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Ф
Фил
Шестерки возмущаются, аж смешно.
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