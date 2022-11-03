Военное обозрение

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Сегодня рано утром в Мелитополе прогремели несколько мощных взрывов

Сегодня рано утром в Мелитополе прогремели несколько мощных взрывов

Сегодня рано утром жители российского города Мелитополь, который является временным административным центром Запорожской области, проснулись от серии громких взрывов.

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