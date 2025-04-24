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Петербургский дневник

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  • Людмила Харькова
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Шойгу: Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности России

Шойгу: Совбез готовит предложения по корректировке Стратегии нацбезопасности России

Научно-экспертный совет оценит стоящие перед страной вызовы и угрозы Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу сообщил в интервью информационному агентству ТАСС о подготовке предложений по корректировке Стратегии национальной безопасности государства.

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