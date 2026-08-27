У каждого часа нашей жизни могут быть лучшие минуты. Главное не забывать чаще удивляться и увлекаться, чтобы она была удивительной и увлекательной.
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У каждого часа нашей жизни могут быть лучшие минуты. Главное не забывать чаще удивляться и увлекаться, чтобы она была удивительной и увлекательной.
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