Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в Новосибирской области

В социальных сетях распространена информация о том, что в Новосибирске 10-летний мальчик обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие после тренировки по боксу в одном из спортивных центров города.
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