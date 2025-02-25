"Не важно, будет убит противник или нет. Результат будет однозначный": Это мощнейший инструмент обнуления стратегической обороны ВСУ

Британские аналитики проанализировали действия и структуру русской армии. Из свежего отчета выходит, что надеяться врагам России больше не на что: даже бетонные укрепления не помогут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сила в правде203 подписчика
Популярные статьи
- "Любимые морпехи Путина" мстят за свое "уничтожение": Мощная зачистка под Курском, впереди Суджа
- Небо Украины почернело от беспилотников: такого ещё не было. Мощное возмездие настигло иностранных наемников. Украинцы "отменяют" Америку
- Зеленский планирует большой удар на прощание. Готовится большой прорыв ВСУ в Россию?
Свежие комментарии